Сбер повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 августа Сбер увеличит стоимость уведомлений, цена услуги поднимется на 10 рублей. В зависимости от типа карты клиентам придется платить 40 или 70 рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей", – подчеркнули в банке.
В пресс-службе рассказали, что рост тарифов связан с увеличением объема бизнеса в два раза за последние пять лет: выросла как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.
В банке добавили, что услуга может оказываться бесплатно. Для этого необходимо оформить подписку или выполнять условия по тарифу карты.
"Уведомления по кредитной "СберКарте" по-прежнему предоставляются бесплатно", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по вкладам. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам снижена на 1 процентный пункт – до 7%.
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