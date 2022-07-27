Сбер повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 августа Сбер увеличит стоимость уведомлений, цена услуги поднимется на 10 рублей. В зависимости от типа карты клиентам придется платить 40 или 70 рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей", – подчеркнули в банке.

В пресс-службе рассказали, что рост тарифов связан с увеличением объема бизнеса в два раза за последние пять лет: выросла как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

В банке добавили, что услуга может оказываться бесплатно. Для этого необходимо оформить подписку или выполнять условия по тарифу карты.

"Уведомления по кредитной "СберКарте" по-прежнему предоставляются бесплатно", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по вкладам. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам снижена на 1 процентный пункт – до 7%.

