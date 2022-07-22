Сбербанк заявил, что новые санкции ЕС не повлияют на его работу внутри страны

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Новые санкции Евросоюза в отношении России не окажут влияния на работу Сбербанка внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Позднее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк отметил, что наличие седьмого пакета санкций Евросоюза является неким уведомлением, а цель всех ограничений заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих действий.

