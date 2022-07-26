Российские банки начали ограничивать открытие валютных продуктов

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Российские кредитные организации, в том числе ЮниКредит Банк и "Дом.РФ", начали ограничивать открытие продуктов в валюте. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, ЮниКредит Банк временно прекратил оформление валютных счетов. Уже открытые счета данное решение не затрагивает, однако с 1 августа банк начнет взимать комиссию 0,3% в месяц за хранение более чем 10 тысяч евро, долларов, фунтов, швейцарских франков или японских иен.

Открытие вкладов в иностранной валюте также приостановил "Дом.РФ". Вводить комиссию за хранение валюты тем не менее пока не планируется. В настоящее время банк предоставляет накопительные продукты только в рублях и юанях.

Введение аналогичных мер сейчас рассматривает "Ренессанс Кредит". Окончательное решение по данному вопросу банк пока не принял.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали предлагать российским туристам услуги посредников в оформлении банковских карт за рубежом. Открыть счета граждане РФ могут в банках Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана.

