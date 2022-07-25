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С понедельника, 25 июля, Сбербанк снизил ставки по вкладам, говорится на сайте банка. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам снижена на 1 процентный пункт – до 7%.

Данная ставка доступна при наличии годовой подписки на сервисы банка СберПрайм+ и при открытии вклада онлайн и на срок в один год. При этом минимальная сумма вклада должна составлять не менее 100 тысяч рублей.

При оформлении вклада на срок один месяц ставка теперь составит 5,5%, на два месяца – 5,75%, на четыре – 6,5%, а на семь – 6,75%.

Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%. Сбербанк принял это решение после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых.

Также с 25 июля Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.

При этом отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

