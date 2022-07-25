Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
С понедельника, 25 июля, Сбербанк снизил ставки по вкладам, говорится на сайте банка. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам снижена на 1 процентный пункт – до 7%.
Данная ставка доступна при наличии годовой подписки на сервисы банка СберПрайм+ и при открытии вклада онлайн и на срок в один год. При этом минимальная сумма вклада должна составлять не менее 100 тысяч рублей.
При оформлении вклада на срок один месяц ставка теперь составит 5,5%, на два месяца – 5,75%, на четыре – 6,5%, а на семь – 6,75%.
Одновременно Сбербанк запустил акцию до 3 октября, в рамках которой снизил минимальную базовую ставку для потребительских кредитов на 1 процентный пункт, до 13,9%. Сбербанк принял это решение после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых.
Также с 25 июля Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта, минимальная стоимость кредита по этим программам теперь составляет 9,9%.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.
При этом отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: