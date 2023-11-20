ФАС возбудила дело против "Яндекса" за нарушение закона о рекламе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против компании "Яндекс" дело за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что "Яндекс" распространял рекламу с недостоверными данными о стоимости услуги.

Ранее в ФАС на рекламу онлайн-подписки "Яндекс. Плюс" пожаловался россиянин. По его словам, компания указала более низкую стоимость услуги со скидкой 44%, что не соответствовало действительности.

До этого сообщалось, что "Яндекс" удалил из результатов выдачи в поиске свыше 190 тысяч ссылок, которые внесены Роскомнадзором (РКН) в реестр запрещенных сайтов с января по июнь текущего года.

В компании отметили, что удаляют запрещенный контент со всех своих серверов по требованию РКН.

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