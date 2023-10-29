За полгода "Яндекс" удалил более 190 тыс ссылок по требованию РКН

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Компания "Яндекс" удалила из результатов выдачи в поиске более 190 тысяч ссылок, внесенных в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в период с января по июнь 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании о прозрачности.

Как говорится в отчете, ссылки, внесенные в реестр запрещенных сайтов, удаляются автоматически, как только попадают в реестр.

"С января по конец июня 2023 года Яндекс удалил из поиска 190 525 ссылок", – сообщили в компании.

Также в компании уточнили, что Яндекс удаляет запрещенный контент со всех своих серверов по требованию регулятора. Это касается изображений, турбостраниц, сохраненных копий страниц, а также материалы с сервисов "Яндекс Музыка" и "Яндекс Кью".

Кроме того, компания получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. Так, с января по июнь 2023 года компания получила 32 664 таких запроса и почти в четверти случаев (23%) ответила отказом.

Ранее депутат Государственной думы, зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона о приземлении. Депутат подчеркнул, что этот ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.