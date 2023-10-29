Депутат Госдумы призвал убрать "Википедию" из результатов поиска

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Депутат Государственной думы, зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора (РКН) убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона о приземлении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Запрет на выдачу в поиске зарубежных сайтов, нарушающих требование закона о приземлении, распространяется и на "Википедии". Депутат подчеркнул, что этот ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.

"Считаю, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – Википедию, которая уже давно перестала быть свободной энциклопедией", – заявил депутат.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года.

Позднее Госдума приняла законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о приземлении. Санкции предусмотрены за неисполнение обязанности по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещению формы обратной связи на своем ресурсе.