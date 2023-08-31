В ГД выявили деструктивные для школьников материалы перед 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне выявила случаи распространения деструктивных материалов для школьников в преддверии Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"К 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном", – приводятся в сообщении слова главы комиссии Василия Пискарева.

Как пояснил депутат, распространяемые иноагентами материалы призваны исказить представления детей о понятиях патриотизма и любви к Родине, а также внедрить в их сознание ложные факты об истории России и, в частности, вызвать негативное отношение к новым школьным учебникам истории.

Пискарев напомнил, что в РФ иноагентам законодательно запрещено осуществлять образовательную и просветительскую деятельность. В связи с этим комиссия ГД уже обратилась в Генпрокуратуру.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что новый российский единый школьный учебник истории для старшеклассников поможет противостоять навязываемым Западом деструктивным идеям, а также позволит избежать фальсификаций российской истории.



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