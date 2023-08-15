"Википедию" оштрафовали на 2 млн рублей за неудаление фейков о СВО

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Мировой судебный участок в Москве повторно выписал штраф компании Wikimedia Foundation за отказ удалить статьи с ложной информацией о спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Компанию признали виновной по статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Wikimedia Foundation будет обязана выплатить штраф в 2 миллиона рублей.

Этот же участок 15 августа рассмотрел протокол по делу интернет-форума Reddit. В итоге платформа получила штраф за отказ удалить фейки о спецоперации и контент о запрещенном в РФ экстремистском сообществе АУЕ. Reddit обязали выплатить 2 миллиона рублей.

До этого суд выписал штраф компании Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про так называемых зацеперов.

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