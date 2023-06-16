В России протестируют суверенный интернет с входом по паспорту

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До конца этого года в России организуют пилотное испытание защищенного интернета, вход в который будет доступен лишь по персональному идентификатору, например по паспорту. Об этом информируют "Ведомости" со ссылкой на зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Такой интернет будет включать в себя лишь те сервисы, которые соответствуют всем требованиям российского законодательства. Эксперимент решили провести в том числе для того, чтобы граждане меньше рисковали своими личными данными и реже сталкивались с аферистами.

Другая цель заключается в достижении "абсолютной прозрачности", чтобы российские спецслужбы могли легко находить пользователей. Свинцов отметил, что подготовка происходит совместно с операторами связи и разработчиками ПО в области информационной безопасности.

"Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или "железе" на стадии производства", – заявил он.

При этом, добавил Свинцов, скорость внедрения такой технологии будет небыстрой.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что планов по блокировке интернет-энциклопедии "Википедия" сейчас нет. До этого столичный суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на сумму 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге.