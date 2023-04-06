Компанию – владельца "Википедии" оштрафовали на 800 тысяч рублей

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Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 800 тысяч рублей за отказ удалить запрещенный материал, сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по административной статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

Уточняется, что компанию призывали удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с предложением заблокировать "Википедию" и создать аналогичный ресурс. По его мнению, ресурс содержит много политических и исторических искажений.

Предложение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что говорить о блокировке портала еще преждевременно. Прежде чем заявлять о закрытии "Википедии", необходимо создать в России аналог с проверенной информацией, сказал пресс-секретарь президента.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа.Ru" (поддерживает российскую версию "Википедии") Станислав Козловский отметил, что если власти заблокируют ресурс на русском языке, то россияне так или иначе продолжат читать статьи портала. При этом редактировать материалы они смогут лишь из другой страны.

"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог "Википедии"

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