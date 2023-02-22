В РКН заявили, что не ограничивали работу "Википедии" в РФ

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Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе "Википедии" в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в Сети появилась информация о том, что сайт онлайн-энциклопедии не работает сразу в нескольких странах.

"Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", – отметил регулятор.

Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский в беседе с "Газетой.ру" не смог объяснить, чем вызван сбой работы энциклопедии.

"Пока непонятно, что произошло. Техники в 12:36 по Москве <...> внесли исправления, по идее, они должны помочь. <...> Будут исследовать (причины сбоя. – Прим. ред.), но это займет время какое-то", – сказал он.

В настоящее время на территории России сайт "Википедии" уже доступен пользователям.

В январе этого года "Википедия" впервые за 12 лет претерпела редизайн. Теперь оглавление статей находится в левой части страницы, а кнопка смены языка – в правом верхнем углу. Кроме того, пользователи получили возможность настраивать максимальную ширину строки.



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