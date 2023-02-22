13:37Технологии
В РКН заявили, что не ограничивали работу "Википедии" в РФ
Фото: depositphotos/pproman
Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе "Википедии" в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в Сети появилась информация о том, что сайт онлайн-энциклопедии не работает сразу в нескольких странах.
"Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", – отметил регулятор.
Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский в беседе с "Газетой.ру" не смог объяснить, чем вызван сбой работы энциклопедии.
"Пока непонятно, что произошло. Техники в 12:36 по Москве <...> внесли исправления, по идее, они должны помочь. <...> Будут исследовать (причины сбоя. – Прим. ред.), но это займет время какое-то", – сказал он.
В настоящее время на территории России сайт "Википедии" уже доступен пользователям.
В январе этого года "Википедия" впервые за 12 лет претерпела редизайн. Теперь оглавление статей находится в левой части страницы, а кнопка смены языка – в правом верхнем углу. Кроме того, пользователи получили возможность настраивать максимальную ширину строки.
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