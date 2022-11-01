13:00Технологии
Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление ложных сведений о спецоперации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Во вторник, 1 ноября, организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине. Соответствующее решение принял мировой суд Таганского района столицы, сообщает ТАСС.
Уточняется, что общая сумма наложенных на нее штрафов составила 7 миллионов рублей.
"Суд признал виновной организацию Wikimedia по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в РФ информации") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 миллиона рублей", – сообщили в суде.
Протокол был составлен за неудаление двух статей из "Википедии".
Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Максимальный размер штрафа может достичь 4 миллионов рублей.
В ведомстве напомнили, что ранее по требованию Генпрокуратуры РФ направляли уведомление администрации "Википедии" с требованием удалить недостоверные сведения о СВО.
РКН потребовал от "Википедии" удалить недостоверные данные о спецоперации на Украине
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