Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление ложных сведений о спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Во вторник, 1 ноября, организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине. Соответствующее решение принял мировой суд Таганского района столицы, сообщает ТАСС.

Уточняется, что общая сумма наложенных на нее штрафов составила 7 миллионов рублей.

"Суд признал виновной организацию Wikimedia по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в РФ информации") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 миллиона рублей", – сообщили в суде.

Протокол был составлен за неудаление двух статей из "Википедии".

Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Максимальный размер штрафа может достичь 4 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что ранее по требованию Генпрокуратуры РФ направляли уведомление администрации "Википедии" с требованием удалить недостоверные сведения о СВО.



РКН потребовал от "Википедии" удалить недостоверные данные о спецоперации на Украине

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