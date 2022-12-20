Российский аналог "Википедии" планируют запустить в начале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский аналог "Википедии" под названием "Знания" планируется запустить в начале 2023 года, он будет базироваться на материалах Большой российской энциклопедии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Наша главная задача – иметь свой собственный портал – портал "Знания", который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии. <...> Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года", – сказал министр.

По словам Шадаева, новая энциклопедия уже содержит более 100 тысяч статей.

В конце августа в России запустили другой отечественный аналог "Википедии" – онлайн-энциклопедию "Руниверсалис". Сообщалось, что его создателями являются "выходцы из "Русской Википедии". Также отмечалось, что ресурс находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.

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