В Госдуме рассказали, когда будет восстановлена работа российского аналога "Википедии"

18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сайт отечественного аналога "Википедии" – "Руниверсалиса" – станет доступным для пользователей в течение ближайших нескольких дней, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
"Я думаю, что просто будут расширены технические возможности по доступу на этот ресурс. Может быть, день-два будут какие-то технические неполадки, но в целом никакого серьезного происшествия здесь искать не нужно", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Депутат отметил, что при запуске какого-либо проекта рассчитывается умеренная нагрузка на серверные мощности, однако запуск "Руниверсалиса" вызвало большой интерес, соответственно, трафик был больше ожидаемого.
По словам Свинцова, российский аналог "Википедии" будет размещать только точную и правильную информацию в отличие от некоторых зарубежных ресурсов.
"Мы видим, как ожесточенно крупнейшие западные игроки блокируют любую легальную, правильную информацию о тех событиях, которые сегодня происходят и в России, и на Украине, и в ряде других государств. Политика этих государств и граждане этих государств не согласны с теми навязанными им со стороны запада идеалами", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что сайт российского аналога "Википедии" – энциклопедии "Руниверсалис" – стал недоступен из-за большого наплыва читателей и высокой нагрузки.
Отечественный аналог "Википедии" под названием "Руниверсалис" запустили 23 августа. Согласно описанию проекта, его создателями являются "выходцы из "Русской Википедии". В настоящее время на сервисе размещено 8 722 статьи.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что "Руниверсалис" находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.
Проблемы с доступом к "Руниверсалису" у пользователей начались в день запуска проекта. По некоторым данным, ресурс стал недоступен уже через несколько часов после запуска.
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