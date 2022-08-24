Сайт российского аналога "Википедии" стал недоступен из-за нагрузки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сайт российского аналога "Википедии" – энциклопедии "Руниверсалис" – стал недоступен из-за большого наплыва читателей и высокой нагрузки. Об этом сообщается в телеграм-канале ресурса.

"В текущий момент в связи с повышенным интересом читателей к "Руниверсалис" и, как пишет наш хостер, в связи с "аномальной нагрузкой, которая характерна для DDoS-атаки", сайт временно недоступен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда портала делает все необходимое для скорейшего возобновления его работы.

Отечественный аналог "Википедии" под названием "Руниверсалис" запустили 23 августа. Согласно описанию проекта, его создателями являются "выходцы из "Русской Википедии". В настоящее время на сервисе размещено 8 722 статьи.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что "Руниверсалис" находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.

Проблемы с доступом к "Руниверсалису" у пользователей начались в день запуска проекта. По некоторым данным, ресурс стал недоступен уже через несколько часов после запуска.