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Технологии

19:47

Отечественный аналог "Википедии" запустили в РФ

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России запустили отечественный аналог "Википедии" под названием "Руниверсалис".

"Создатели "Руниверсалис" считают содержательную часть "РуВики" достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда", – отметили авторы.

Согласно описанию проекта, его создателями являются "выходцы из "Русской Википедии". В настоящее время на сервисе размещено 8 722 статьи.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что "Руниверсалис" находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.

"Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться", – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время формируется штат редакторов, авторы переносят контент "Русской Википедии" на сервис, при этом убирая вредоносный контент.

По словам Горелкина, в будущем планируется создать полностью автономную версию сервиса, не требующую вставок из сторонних проектов и доступную для скачивания и использования всеми пользователями.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Wikimedia Foundation как нарушителя закона.

В ведомстве отметили, что организация отказалась удалять запрещенные материалы, в том числе недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Общая сумма штрафов компании за неудаление противоправной информации в настоящий момент составляет 5 миллионов рублей.

Пользоваться одной только "Википедией" невозможно – Путин

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