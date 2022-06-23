Сбой произошел в работе "Википедии"

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Исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" Станислав Козловский сообщил о сбоях в работе "Википедии", передает РИА Новости.

"Да, наблюдается некоторое замедление в работе серверов, из-за чего некоторые запросы могут обрабатываться с ошибкой", – заявил специалист.

По словам Козловского, похожие сообщения об ошибке поступали из Бангладеша, Китая и Израиля. Он уточнил, что причины сбоя выясняются, при этом 12 июня портал уже сталкивался с перебоями в работе из-за DDoS-атаки.

Ранее портал Downdetector сообщил о сбоях в работе социальной сети Discord. Наибольшее число жалоб на некорректное функционирование платформы поступило из США.

