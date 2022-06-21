Пользователи Discord сообщают о сбоях в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы начали поступать примерно в 09:00. Больше всего сбоев зафиксировано в США – поступило более 6,4 тысячи сообщений. Также жалобы поступают из Германии, Великобритании и Швейцарии.

Большая часть пользователей столкнулась с проблемами соединения с сервером. Также наблюдаются сбои в работе приложения и голосовых функций.

Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. Соцсеть насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц.

В конце апреля стало известно, что русскоязычная версия портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов, больше недоступна для пользователей.

При попытке перехода на сайт с российским национальным доменом происходит переадресация на международную версию сервиса. Кроме того, Россия больше не значится в перечне региональных сайтов Downdetector.