Фото: скриншот приложения "Сбербанк Онлайн"

Сбой произошел в работе приложения "Сбербанк Онлайн". При попытке входа на экране высвечивается сообщение о временных неполадках.

"Сбербанк Онлайн" временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его – пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут", – указано в обращении.

Уточняется, что оплата банковскими картами, а также снятие наличных возможны без ограничений. Информацию о сбое подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", – говорится в телеграм-канале Сбербанка.

Ранее пользователи в ряде стран сообщали о сбоях в работе сервиса Twitter (заблокирован в РФ). При попытке работы с платформой выявлялись проблемы в функционировании сайта и приложения, а также при подключении к серверу.