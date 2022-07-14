Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе Twitter

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Пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе сервиса микроблогов Twitter. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

Пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу. Больше всего сообщений о неполадках приходит из США, Великобритании, Канады, Японии и Нидерландов.

При этом увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. В России доступ к сервису ограничен с марта.

Ранее Twitter подал в суд на предпринимателя Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети. Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить его выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий.

До этого сообщалось, что акции Twitter упали на 3,37 доллара (9,15%) после расторжения соглашения о покупке компании предпринимателем Илоном Маском.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивалась в 44 миллиарда долларов. Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор тогда сказал, что принятое решение является "лучшим движением вперед для акционеров Twitter".

В июле же Маск отказался покупать Twitter. Соответствующее письмо было передано представителю. В нем указывается, что Маск реализует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. Само письмо, говорится в документе, является формальным уведомлением.

