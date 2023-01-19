Wikipedia сменила дизайн впервые за 12 лет

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Фонд Wikimedia, владеющий одноименной интернет-энциклопедией, впервые за 12 лет провел редизайн сайта. Об этом сообщает Mashable.

После смены дизайна на новый под названием Vector 2022 оглавление статей на сайте было перемещено в левую часть страницы, а кнопка смены языка – в правый верхний угол. Помимо этого, теперь пользователи смогут настраивать максимальную ширину строки.

Над новым дизайном работали более 30 человек. В ходе обновления специалисты провели 9 больших изменений. При этом ни одна старая опция не была удалена.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов. Система обеспечит электронное взаимодействие Генпрокуратуры, Банка России, Минцифры России, Роскомнадзора и повысит безопасность интернет-пользователей.



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