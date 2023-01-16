В Сети появились первые изображения iPhone 15

Фото: finance.sina.com.cn

В Сети представили первые изображения предполагаемого смартфона iPhone 15 от американской компании Apple, сообщает портал Sina.

Рендеры устройства основаны на информации источников в цепочке поставок. Ожидается, что у всех смартфонов появится овальный вырез, аналогичный такому у iPhone 14 Pro. Частота обновления экрана у обычных версий будет равна 60 Гц, для Pro-версий – 120 Гц.

Будущие iPhone 15 будут основаны на процессоре А16. На задней панели устройства разместят двойную камеру, а боковые грани выполнят из сплава алюминия.

По информации источников, в скором времени произойдет переход к тестовому производству iPhone 15. Это может означать, что окончательный дизайн смартфона уже утвержден.

В декабре стало известно, что Apple после ухода с российского рынка отказалась адаптировать iPhone под российские сети связи. Таким образом, у пользователей могут возникнуть сложности с сервисами VoLTE и VoWiFi.

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