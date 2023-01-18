Apple отложила производство очков дополненной реальности – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американская компания Apple отложила производство очков дополненной реальности на неопределенный срок по техническим причинам, сообщает Bloomberg.

Компания намеревалась представить очки дополненной реальности сразу после выхода гарнитуры смешанной реальности. Однако планы изменились. Теперь Apple хочет сосредоточиться на более бюджетном аналоге гарнитуры. Предварительно, стоимость составит примерно 3 тысячи долларов. Гарнитура может появиться в 2024 году или в начале 2025 года.

Apple планирует установить на гарнитуры чипы, которые используются в смартфонах iPhone, вместо тех дорогих компонентов из процессоров M2 Max.

Bloomberg отмечает, что Apple является конкурентом компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ, ей принадлежит Facebook и Instagram). Гарнитуры смешанной реальности этой компании стоят 1,5 тысячи долларов.

В издании уточнили, что на данный момент мечта Apple о создании легких очков дополненной реальности откладывается на многие годы вперед.

Ранее Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, отличительными особенностями которых стали новые чипы M2 Pro и M2 Max.

Компания заявила, что обновленные процессоры предлагают пользователям значительное увеличение производительности.

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