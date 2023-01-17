ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб за злоупотребление доминирующим положением

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую компанию Apple в связи с действиями по злоупотреблению доминирующим положением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", – говорится в сообщении.

Правила магазина приложений AppStore запрещали разработчикам информировать о возможности покупок за его пределами, а также размещать ссылки на свои интернет-ресурсы и внешние формы регистрации.

Взыскание для американской корпорации за нарушение антимонопольного законодательства составило более 17 миллионов долларов (порядка 1,177 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что Apple после ухода с российского рынка отказалась адаптировать новые iPhone для сетей операторов в РФ. В частности, пользователям частично или полностью оказались недоступны функции VoLTE и VoWiFi.

В РФ зафиксировали падение спроса на технику Apple

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