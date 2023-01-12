Apple выпустит самые дешевые в истории AirPods в 2024 году

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Американская корпорация Apple работает над новой версией AirPods. Беспроводные наушники станут самыми дешевыми в истории бренда, информирует "Газета.ру" со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо.

По информации инсайдера, стоимость модели составит 99 долларов (около 6,7 тысячи рублей). Эта цена на 30 долларов меньше AirPods второго поколения. Куо утверждает, что корпорация в условиях конкуренции с китайскими брендами хочет оставаться актуальной.

Аналитик не рассказал о подробностях функционирования новой модели. Однако он указал, что более дешевые AirPods представят клиентам не раньше второй половины следующего года.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Apple работает над производством своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Но также известно, что окончательного решения о нововведении компания еще не приняла.

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