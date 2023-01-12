Apple разрабатывает ноутбук с сенсорным экраном – СМИ

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Американская компания Apple разрабатывает свой первый ноутбук с сенсорным экраном. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает агентство Bloomberg.

"Инженеры Apple активно участвуют в проекте, что указывает на то, что компания всерьез рассматривает возможность выпуска компьютеров Mac с сенсорным экраном", – указано в сообщении.

Однако, по словам источников, окончательное решение о нововведении еще не принято. Согласно материалам издания, основатель компании Стив Джобс выступал против подобного решения, так как считал сенсорные экраны на ноутбуке "ужасными с эргономической точки зрения".

Источники издания уточняют, что на смену курса компании повлиял рост выручки от ноутбуков MacBook и конкуренты, которые все чаще представляют ноутбуки с сенсорными дисплеями.

Ранее сообщалось, что Apple собирается использовать для мобильных устройств экраны собственного производства с 2024 года. Первыми экраны от Apple получат умные часы Apple Watch.

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