Apple собирается использовать дисплеи собственного производства с 2024 года – СМИ

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Американская компания Apple собирается использовать для мобильных устройств экраны собственного производства с 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году для снижения зависимости от таких партнеров по технологиям, как Samsung и LG", – указано в сообщении.

В издании уточняют, что сперва экраны от Apple будут установлены на умные часы Apple Watch, это произойдет к концу 2024 года. Впоследствии линейка дисплеев будет расширена в том числе и на смартфоны iPhone.

Собеседники издания заявляют, что Apple хочет получить больше контроля над дизайном и возможностями дисплеев. Так, предполагается, что новые дисплеи будут более яркими и лучше смотреться под углом.

Ранее инсайдер рассказал о планах Apple выпустить iPad со складным экраном. По мнению аналитика Минг-Чи Куо, подобное устройство выйдет в 2025 году.

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