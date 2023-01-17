Apple представила MacBook Pro с улучшенными чипами собственной разработки

Фото: youtube.com/Apple

Американская компания Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, отличительными особенностями которых стали новые чипы M2 Pro и M2 Max, сообщает портал Macrumors.

Обновленные процессоры предлагают пользователям значительное увеличение производительности. Так, M2 Pro обеспечивает 20% прирост по этому показателю. На 30% стал мощнее графический процессор, а Neural Engine стал быстрее такой же функции в M1 Pro на 40%.

Флагманским чипом Apple теперь считается M2 Max. Благодаря ему MacBook становится в шесть раз быстрее, чем самые быстрые устройства корпорации, но на базе процессоров Intel.

Новые ноутбуки от Apple поддерживают сервис Wi-Fi 6E. Благодаря улучшенному HDMI устройства способны выводить на внешние дисплеи изображение с разрешением до 8К при частоте 60 Гц или 4К – при 240 Гц.

Максимальный объем SSD в MacBook Pro 2023 года может быть расширен до 8 терабайт. Версия с 14-дюймовым дисплеем способна проработать на одной зарядке до 18 часов, в то время как старшая модель – до 22 часов.

Накануне в Сети показали первые изображения предполагаемого смартфона iPhone 15 от американской компании Apple. Рендеры будущего устройства были основаны на информации от источника в цепочке поставок деталей для гаджета.



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