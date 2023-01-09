В РФ планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов

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В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает ТАСС.

В надзорном ведомстве уточнили, что уже разработан проект закона, регламентирующего оперативное решение вопроса о блокировании указанных ресурсов с использованием такой автоматизированной системы.

"Планируется, что система обеспечит электронное взаимодействие Генпрокуратуры, Банка России, Минцифры России, Роскомнадзора и других заинтересованных органов в указанной сфере", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время функционирует прототип данной системы, обеспечивающий поиск в автоматическом режиме фишинговых сайтов.

За 2022 год Центробанк заблокировал 2,4 тысячи фишинговых сайтов российских финансовых организаций, что на 25% больше, чем в прошлом году. В ЦБ РФ ранее напомнили, что такие ресурсы копируют сайты существующих компаний.

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