В РФ пенсионеры оказались наименее подвержены фишинговым атакам в 2022 году – исследование

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Лишь пятая часть (20%) людей старше 55 лет стали жертвами фишинговых атак в России в этом году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование ВТБ.
В материале отмечается, что чаще других атакам злоумышленников подверглись люди в возрасте 35–44 лет (32%) и 45–54 лет (25%). В свою очередь, молодые люди от 18 до 34 лет теряли деньги при переходе по вредоносным ссылкам в 22% случаев.
В список регионов с наибольшим количеством фишинговых атак вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области. Наименьшее же количество фишинга зафиксировано в субъектах Северного Кавказа.
Ранее Минцифры сообщило, что система мониторинга фишинговых сайтов будет запущена в России до конца лета, соответствующая форма связи с гражданами будет доступна на госуслугах.
После пополнения базы операторы отбирают около 150–200 сайтов. При подпадании сервиса под критерии фишинга он отправляется на блокировку или разделегирование. При этом за остальными сайтами устанавливается мониторинг для оперативной блокировки в случае подтверждения фишинга. Отмечается, что в настоящий момент 12 тысяч ресурсов находятся на мониторинге.
Портал госуслуг разослал пользователям предупреждение о новой мошеннической схеме
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