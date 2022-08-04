В РФ предложили создать госсервис для заверения переписки в Сети

12:18
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Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступила с инициативой создать государственную систему нотариального заверения веб-страниц и переписки в мессенджерах, сообщает газета "Известия".
В обращении в Минцифры РФ ассоциация отметила, что данный сервис поможет бороться со злоумышленниками в интернете. Так, 68% пользователей сталкивались с мошенниками в Сети, из них 26% становились жертвами. Так подчеркнули, что опция удаления сообщения у обоих собеседников без возможности восстановить переписку существует во многих мессенджерах.
Однако скриншоты переписок не являются доказательством мошенничества, для этого необходимо нотариально заверить переписку, однако в ряде регионов РФ записаться к нотариусу оперативно невозможно.
В организации добавили, что новый госсервис упростит, ускорит, а также сделает более доступным заверение интернет-страниц или переписки.
"Выглядеть это может так: пользователь заходит на компьютере в специальный сервис, выбирает адрес ресурса, на котором содержится информация, необходимая для заверения, вводит логин и пароль в личном кабинете, затем заходит в переписку с нужным пользователем и сохраняет полностью текущую страницу с необходимой частью диалога, публикацией или комментарием", – рассказал директор АППСИМ Владимир Зыков.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана пользователей: они притворяются техподдержкой Telegram и предупреждают о возможной блокировке аккаунта.
В сообщении от якобы техподдержки парламентария предупреждали, что его аккаунт могут заблокировать из-за большого количества жалоб, однако этого можно избежать, если перейти по приложенной ссылке и подтвердить учетную запись. По словам Горелкина, мошенники удалили чат после того, как он сделал скриншот переписки.
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