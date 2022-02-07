Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

14:12
Фото: depositphotos/Mactrunk
Мошенники придумали новую схему обмана пользователей: они притворяются техподдержкой Telegram и предупреждают о возможной блокировке аккаунта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"Мошенники маскируются под техподдержку Telegram – вчера мне прислали вот такое сообщение в секретном чате. Видимо, расчет был, что я испугаюсь, перейду по ссылке, потом меня попросят ввести пароль и так далее, по классике", – написал он.
В сообщении от якобы техподдержки парламентария предупреждали, что его аккаунт могут заблокировать из-за большого количества жалоб, однако этого можно избежать, если перейти по приложенной ссылке и подтвердить учетную запись. По словам Горелкина, мошенники удалили чат после того, как он сделал скриншот переписки.
Депутат призвал своих подписчиков не переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные люди, даже если они выдают себя за техподдержку.
Ранее стало известно о другой схеме мошенничества в Telegram. Злоумышленники клонируют внешний вид аккаунта одного из активных участников чата владельцев квартир в жилых комплексах и пишут его потенциальным знакомым с просьбой одолжить денег.
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