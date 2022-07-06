ГД приняла закон об оборотных штрафах для IT-гигантов за отказ от "приземления"

16:21
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Госдума в третьем чтении приняла законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона "о приземлении", передает ТАСС.
Санкции предусмотрены за неисполнение обязанности по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещению формы обратной связи на своем ресурсе. Кроме того, закон требует учредить российское юрлицо или открыть представительство в РФ.
Документ подразумевает введение административного штрафа за неисполнение закона в размере до одной десятой совокупного размера суммы выручки компании за год. Повторное нарушение повлечет взыскание от одной десятой до одной пятой суммы выручки за год.
Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Одной из компаний, которая выполнила требования законодательства, стал Viber.
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