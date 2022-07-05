В Госдуме предложили штрафы до 4 млн рублей для операторов связи – СМИ

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме предложили ввести для операторов сотовой связи штраф в размере до 4 миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контенту. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении". Изменения предлагается внести в статью 13.34 Административного кодекса РФ.
Так, должностных лиц за подобные правонарушения предлагается штрафовать от 30 до 250 тысяч рублей, юридических – от 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. По информации агентства, данные поправки были одобрены думским комитетом по госстроительству и законодательству в конце июня.
В настоящее время статься 13.34 КоАП предусматривает за первичное нарушение для должностных лиц штрафы до 30 тысяч рублей и для юридических – до 500 тысяч рублей.
В апреле Госдума приняла в первом чтении приняла проект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение закона о "приземлении". Так, компаниям при работе на территории России вне закона грозит административный штраф: для граждан – в размере от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.
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