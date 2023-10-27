Роскомнадзор ограничил поисковую выдачу о сайтах 11 иностранных провайдеров хостинга

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Роскомнадзор (РКН) ограничил поисковую выдачу сайтов Amazon Web Services и еще десяти иностранных провайдеров хостинга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что соответствующие меры применены из-за того, что зарубежные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о "приземлении". Отныне на свыше десяти иностранных провайдеров хостинга наложили запрет на поисковую выдачу информации о сайтах этих компаний, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее РКН включил зарубежную компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов Aviasales, в перечень подлежащих "приземлению" в РФ.

Включение в этот перечень накладывает на иностранную компанию ряд обязательств. Так, она должна открыть на территории России филиал, представительство или российское юридическое лицо.

Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями по обходу блокировок