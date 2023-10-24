Роскомнадзор старается сохранять баланс в вопросе работы YouTube в РФ

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В вопросе работы YouTube на территории России необходимо сохранять баланс, и Роскомнадзор прикладывает для этого все усилия, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов, отвечая на вопрос о возможной блокировке онлайн-платформы.

"Люди YouTube активно смотрят. Вопрос стоит о разумности мер – мы получим больше негатива или позитива от того, что YouTube будет заблокирован? Необходим баланс, и мы с коллегами, которые за это отвечают, стараемся этот баланс сохранить", – передает ТАСС его слова.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что, прежде чем говорить о блокировке YouTube в РФ, следует создать его полноценный аналог. Он подчеркнул, что сейчас в стране необходимо решить проблему, связанную с созданием сервиса, который стал бы хорошей заменой американского видеохостинга.

С его мнением согласился депутат Госдумы Антон Горелкин, который уточнил, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что в данный момент у YouTube нет альтернативы. Однако она напомнила, что на площадке в том числе размещаются фейки и экстремистские материалы.



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