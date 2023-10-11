Пользователи браузера Microsoft Edge столкнулись с недоступностью видео на YouTube

Фото: depositphotos/2nix

Некоторые пользователи браузера Microsoft Edge столкнулись с проблемами с доступом к видеороликам на хостинге YouTube. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на портал WindowsLatest.

Оказалось, что причина кроется в функции защиты от отслеживания активности пользователей, которая доступна в браузере по умолчанию. Если включить самый строгий уровень защиты, то Edge ограничит возможности сбора данных о пользователях хостинга и показа персонализированной рекламы, пишет портал.

Видеохостинг компании Google воспринимает это как блокировщик рекламы и, соответственно, блокирует просмотр видео на YouTube. Решением проблемы является отключение строгого режима защиты или переход на платную подписку популярного хостинга, указывается на сайте. Представители Google и Microsoft пока никак не прокомментировали данную неполадку.

Ранее корпорация Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своему офисному пакету программ – Word, Excel и другим. По предварительной версии, это может быть связано с использованием лицензий, купленных маркетплейсом обходным путем. Сейчас сотрудники фирмы перешли на бесплатные аналоги сервисов.

Тем временем в Госдуме за почти 52,5 миллиона рублей закупили 1 800 лицензий аналогов ОС Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Их заменили на операционную систему Astra Linux и пакет "МойОфис" соответственно. Лицензии бессрочные с трехлетним сроком получения обновлений.