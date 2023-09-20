20 сентября, 16:47Общество
Глава Минцифры опроверг сообщения о планах блокировки YouTube и WhatsApp в РФ
Фото: depositphotos/Djemphoto
Глава Минцифры Максут Шадаев не подтвердил сообщения о возможной блокировке YouTube и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", – заявил он.
В кулуарах форума Kazan Digital Week Шадаев также отметил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не планируется, передает ТАСС.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что, прежде чем говорить о блокировке YouTube в РФ, следует создать его полноценный аналог. Он подчеркнул, что сейчас в стране необходимо решить проблему, связанную с созданием сервиса, который стал бы хорошей заменой американского видеохостинга.
С его мнением согласился депутат Госдумы Антон Горелкин, который уточнил, блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы.
Еще в январе в Минцифры уточняли, что не увидели необходимости в блокировке видеохостинга.
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