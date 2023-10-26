РКН включил владеющую Aviasales компанию в список подлежащих "приземлению"

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Роскомнадзор (РКН) включил иностранную компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов Aviasales, в перечень подлежащих "приземлению" в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Go Travel Un Limited подпадает под действие соответствующего закона, потому распространяет информацию на русском языке на своем информационном ресурсе. Также его суточная аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей.

Включение в данный перечень накладывает на иностранную компанию ряд обязательств. Так, она должна открыть на территории РФ филиал, представительство или российское юридическое лицо.

Кроме того, компания должна разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для оперативного взаимодействия с органами власти. Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

В свою очередь, в Go Travel Un Limited сообщили ТАСС, что включение компании в данный перечень не окажет влияния на работу Aviasales.

Ранее сообщалось, что РКН прикладывает все усилия, чтобы сохранять баланс в вопросе работы YouTube в РФ. По словам руководителя ведомства Андрея Липова, люди активно смотрят YouTube.

До этого стало известно, что Роскомнадзор намеревается выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, в том числе Play Market и App Store, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к запрещенным в России ресурсам.

РКН будет блокировать сайты, которые применяют рекомендательные технологии