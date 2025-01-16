РКН зафиксировал более 710 млн утекших записей о россиянах за 2024 год

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Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал утечку более 710 миллионов записей о гражданах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Всего в прошедшем году было выявлено 135 случаев распространения в интернете баз данных с записями о россиянах, уточнили в РКН.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы и ужесточает прежние за утечки в области персональных данных.

Максимальный штраф за незаконную передачу данных составит 15 миллионов рублей. Отдельные санкции предусмотрены за повторную утечку, наиболее крупные убытки понесут юридические лица.

Также был принят закон, устанавливающий ответственность до 5 лет лишения свободы за незаконное использование, передачу, распространение, предоставление, доступ, сбор и хранение персональных данных несовершеннолетних.