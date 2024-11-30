В РФ ужесточено наказание за утечку персональных данных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы и ужесточает прежние за утечки в области персональных данных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, за незаконную обработку персональных данных гражданам грозит от 10 до 15 тысяч рублей вместо 2–6 тысяч, должностным – от 50 до 100 тысяч рублей вместо 10–20, а юрлицам – от 150 до 300 тысяч рублей вместо 60–10 тысяч рублей.

При этом максимальный штраф за незаконную передачу данных составит 15 миллионов рублей. Отдельные санкции предусмотрены за повторную утечку, наиболее крупные убытки понесут юридические лица – оборотные штрафы против них составят от 1 до 3% суммы выручки.

Также принят закон, устанавливающий ответственность до 5 лет лишения свободы за незаконное использование, передачу, распространение, предоставление, доступ, сбор и хранение персональных данных несовершеннолетних.

При этом за аналогичное деяние, но в отношении взрослых лиц, грозит до 4 лет лишения свободы. Наказание предусмотрено и для тех, кто причастен к созданию и функционированию ресурсов для совершения соответствующего преступления.

Ужесточение грозит тем, кто совершил деяние в отношении специальных категорий персональных данных, включая биометрию. В случае, если незаконная деятельность повлекла за собой тяжкие последствия, либо совершена организованной группой, то человеку грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

Ранее в ГД РФ рассказывали, что установка сложных паролей и многофакторной аутентификации является лучшим способом защитить персональные данные. Это добавляет дополнительный уровень защиты, требуя от пользователя не только ввода пароля, но и подтверждения личности через СМС, почту или специальное приложение.

