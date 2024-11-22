Эксперт Ульянов рассказал, как часто нужно менять пароли в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Редкая смена пароля опасна тем, что он может быть скомпрометирован, и менять его имеет смысл хотя бы раз в год. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее выяснилось, что 40% россиян не меняют пароли после их первоначальной установки. Еще 30% опрошенных делают это только после сообщений об утечках данных. Ставят новый пароль каждые 3–6 месяцев 22% пользователей, а 8% обновляют его каждый месяц. Об этом говорится в результатах опроса, который был проведен социальной сетью "Одноклассники".

По словам Ульянова, редкая смена пароля несет определенные риски.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Пароль может оказаться скомпрометирован. Во-первых, кто-то может его подсмотреть. Во-вторых, подобрать. Особенно, если мы используем какие-то стандартные или очевидные пароли, которые можно подобрать, зная базовую информацию о человеке. И третий фактор – это банальная утечка данных.

По мнению эксперта, допустимо не менять первоначально подобранный пароль во второстепенных аккаунтах, например, в программах лояльности. Даже если произойдет утечка данных, ничего страшного не случится. В важных аккаунтах, к которым можно отнести почту, финансовые сервисы и соцсети, рекомендуется менять пароль раз в год.

"Если есть подозрения, что пароль мог быть скомпрометирован, можно поменять его сразу, не дожидаясь очередной даты, которую пользователь сам для себя запланировал", – указал специалист.

Слишком частая смена пароля опасна тем, что пользователь может его забыть, добавил Ульянов.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В идеале пароль должен состоять из случайных символов, которые не ассоциированы с каким-то словом, объектом, датой или чем-то еще. Его должно быть достаточно сложно набирать на клавиатуре, то есть нужно использовать верхний и нижний регистр, цифры, специальные символы, например, подчеркивания, скобки и другие допустимые. Рекомендуемая длина пароля – от 12 символов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян в Telegram с помощью фотографий. Они присылают пользователю снимок с неизвестного номера. При клике на него со счета жертвы списываются деньги. Под видом файла прячется вредоносный скрипт, который опасно загружать на телефон.

