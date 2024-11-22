Эксперт Ульянов рассказал, как часто нужно менять пароли в соцсетях

22 ноября, 19:30Технологии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Редкая смена пароля опасна тем, что он может быть скомпрометирован, и менять его имеет смысл хотя бы раз в год. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее выяснилось, что 40% россиян не меняют пароли после их первоначальной установки. Еще 30% опрошенных делают это только после сообщений об утечках данных. Ставят новый пароль каждые 3–6 месяцев 22% пользователей, а 8% обновляют его каждый месяц. Об этом говорится в результатах опроса, который был проведен социальной сетью "Одноклассники".
По словам Ульянова, редкая смена пароля несет определенные риски.
По мнению эксперта, допустимо не менять первоначально подобранный пароль во второстепенных аккаунтах, например, в программах лояльности. Даже если произойдет утечка данных, ничего страшного не случится. В важных аккаунтах, к которым можно отнести почту, финансовые сервисы и соцсети, рекомендуется менять пароль раз в год.
"Если есть подозрения, что пароль мог быть скомпрометирован, можно поменять его сразу, не дожидаясь очередной даты, которую пользователь сам для себя запланировал", – указал специалист.
Слишком частая смена пароля опасна тем, что пользователь может его забыть, добавил Ульянов.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян в Telegram с помощью фотографий. Они присылают пользователю снимок с неизвестного номера. При клике на него со счета жертвы списываются деньги. Под видом файла прячется вредоносный скрипт, который опасно загружать на телефон.