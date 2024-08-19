Эксперт Ульянов: персональные данные со смарт-часов могут утечь к мошенникам

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Данные с умных часов могут оказаться в руках мошенников, однако есть способы максимально этого избежать, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он напомнил, что смарт-часы обмениваются данными со смартфоном, а также передают их сервисам и приложениям, которые собирают сведения о владельце. Обычно компании используют эту информацию, чтобы составлять для пользователей персональные рекламные предложения, но есть вероятность, что данные могут быть кем-то перехвачены или скомпрометированы, предупредил специалист.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В последнем случае это происходит как вследствие злого умысла, если оператор сервиса решил куда-то перепродать данные, так и из-за невнимательности при чтении лицензионного соглашения. В нем может быть написано, что компания имеет право предоставлять эти сведения третьим лицам.

"При этом организации, дорожащие своей репутацией, стараются передавать данные в обезличенном виде и тем самым сокращать потенциальные риски для конечных пользователей", – обратил внимание Ульянов.

Также существует сценарий случайной утечки информации в силу ошибок или недостаточной квалификации ответственных сотрудников. В конечном итоге в Сети появляются "серые" базы, которые могут быть использованы в преступных целях, рассказал Ульянов.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Чем больше информации злоумышленник знает о потенциальной жертве, тем легче реализовать мошенническую схему. Проще подобрать правдоподобную легенду, почему человеку звонят, удерживать его внимание и втираться в доверие, подстроившись под его интересы.

Полностью защититься от утечки практически невозможно, однако есть советы, как максимально снизить риски. В частности, стоит использовать устройства авторитетных брендов: они не только обеспечивают высокий уровень работы своей экосистемы, но и заботятся о репутации.

"Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. А когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей", – объяснил Ульянов.

Также эксперт посоветовал периодически обновлять программное обеспечение, с которым поставляются не только новые дизайнерские и функциональные решения, но и доработки в плане безопасности. Кроме того, Ульянов порекомендовал придумывать разные логины и пароли для сервисов, которые собирают данные.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить свой телефон от вирусов-шпионов. В частности, эксперт порекомендовал скачивать на устройство программы только в официальных магазинах. Также стоит внимательно прочитать, какие разрешения запрашивает приложение.