Киберэксперт Никуличев: об утечке пароля могут рассказать специальные сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специальные сервисы помогут выяснить, есть ли в открытом доступе личные данные. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал киберэксперт Виктор Никуличев.

Он посоветовал россиянам использовать сервис Have I been pwned, где есть возможность узнать, была ли скомпрометирована электронная почта и нужно ли менять пароль.

"Также есть сайт monitor.mozilla, где можно внести свои данные. Сервис будет отправлять уведомления об утечках, если ваши онлайн-аккаунты окажутся в базе украденных данных", – добавил Никуличев.

Специалист напомнил о необходимости немедленно сменить пароль, если выяснится, что злоумышленники получили доступ к личным данным. Он также рекомендовал придумывать сложные пароли, регулярно менять их и использовать двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, подчеркнул Никуличев, не стоит использовать общественный Wi-Fi при входе в учетные записи.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее рассказал, что надежный пароль должен состоять из цифр, знаков, заглавных и строчных букв и быть длиннее 12 символов. Кроме того, для каждого аккаунта должен был свой пароль.

Он подчеркнул, что использовать один и тот же в разных сервисах ненадежно.