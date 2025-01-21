Минцифры заявило о хакерской атаке на "Ростелеком"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минцифры России заявило, что на инфраструктуру "Ростелекома" совершили хакерскую атаку, из-за чего произошла утечка данных. При этом данные портала "Госуслуги" не были затронуты, сообщает пресс-служба ведомства.

Чувствительная информация о клиентах компании-подрядчика и абонентах "Ростелекома" не была обнародована через утечку, обратило внимание министерство.

"Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов – физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные", – отмечается в сообщении.

Ведомство и компания уже начали работать над усилением защиты подрядчика, у которого, возможно, произошла утечка. Кроме того, специалисты проводят тщательное расследование кражи данных.

Во вторник, 21 января, профильные ресурсы и телеграм-каналы заявили о возможной утечке данных у "Ростелекома". Уточнялось, что были получены базы данных с доменов company.rt. ru и zakupki.rostelecom. ru, информация в которых датирована сентябрем прошлого года. Всего было якобы слито 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысяча номеров телефонов.

Позже "Ростелеком" заявил, что фиксировал инциденты в информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживающих интернет-ресурсы, и, вероятно, у того произошла утечка.

Между тем Роскомнадзор еще не получал от компании информацию о возможной утечке данных.