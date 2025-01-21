"Ростелеком": утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Компания "Ростелеком" ранее фиксировала инциденты в информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обсуживающих интернет-ресурсы, и, вероятно, у того произошла утечка. Об этом ТАСС сообщили в компании, комментируя ситуацию о возможной утечке данных.

Ранее профильные ресурсы и телеграм-каналы заявили о возможной утечке данных у "Ростелекома". Сообщалось о получении баз данных с доментов company.rt. ru и zakupki.rostelecom. ru, информация в которых датирована сентябрем прошлого года. Всего пока что было якобы слито 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысяча номеров телефонов.

Также в компании указали, что, по предварительной информации, утечки особо чувствительных персональных данных клиентов "Ростелекома" не случилось. Гражданам рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

До этого Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН. В ведомстве заявили о проведении дополнительных проверок информации, опубликованной в Сети.

СМИ писали, что хакеры якобы взломали Росреестр и украли один терабайт данных с двумя миллиардами строк. Также журналисты утверждали, что злоумышленники получили доступ к ФИО, адресам, телефонам, паспортным данным и номерам СНИЛС миллионов граждан России.