21 января, 16:06Технологии
Роскомнадзор не получал от "Ростелекома" информацию об утечке данных
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Роскомнадзор еще не получал от "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
РКН напомнил, что оператор, у которого произошла утечка, должен предоставить ведомству данные об этом в течение 24 часов.
21 января профильные ресурсы и телеграм-каналы заявили о возможной утечке данных у "Ростелекома". Уточнялось, что были получены базы данных с доменов company.rt. ru и zakupki.rostelecom. ru, информация в которых датирована сентябрем прошлого года. Всего пока что было якобы слито 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысяча номеров телефонов.
Позже "Ростелеком" заявил, что фиксировал инциденты в информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживающих интернет-ресурсы, и, вероятно, у того произошла утечка.
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН