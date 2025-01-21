Роскомнадзор не получал от "Ростелекома" информацию об утечке данных

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Роскомнадзор еще не получал от "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

РКН напомнил, что оператор, у которого произошла утечка, должен предоставить ведомству данные об этом в течение 24 часов.

21 января профильные ресурсы и телеграм-каналы заявили о возможной утечке данных у "Ростелекома". Уточнялось, что были получены базы данных с доменов company.rt. ru и zakupki.rostelecom. ru, информация в которых датирована сентябрем прошлого года. Всего пока что было якобы слито 154 тысячи уникальных email-адресов и 101 тысяча номеров телефонов.

Позже "Ростелеком" заявил, что фиксировал инциденты в информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживающих интернет-ресурсы, и, вероятно, у того произошла утечка.