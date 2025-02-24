Никас Сафронов провел мастер-класс в рамках проекта "Урок со звездой"

24 февраля в рамках проекта "Урок со звездой" в Краснопресненской детской художественной школе прошел мастер-класс художника Никаса Сафронова. Ученики под присмотром именитого мастера рисовали тематический натюрморт.

"Урок со звездой" – это проект, организованный столичным департаментом культуры. Он позволяет учащимся школ искусств и студентам творческих колледжей из первых уст узнать секреты мастерства от известных деятелей культуры. За время работы проекта занятия, лекции и мастер-классы посетили более 2,5 тысяч ребят.

Строгий ли Никас Сафронов преподаватель? Какими секретами мастерства он поделился с ребятами? Насколько ценными могут быть уроки со звездами? Узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.