В ГД внесут законопроект о создании в школах медицинских кабинетов

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, который предполагает создание медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" новой статьей об оказании медпомощи детям во время обучения в школах. На сегодняшний день этот вопрос регулирует приказ Минздрава РФ "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".

Документ предлагает закрепить на законодательном уровне ряд положений приказа. Законопроект уточняет, что медпомощь ученикам будет оказываться в медицинском блоке организации, который будет включать в себя кабинет врача-педиатра или фельдшера и процедурного кабинета. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.

В проекте указано, что не во всех школах РФ присутствуют оборудованные медкабинеты, не во всех регулярно есть специалист. Для решения такой проблемы предлагается установить постоянное наблюдение врача за учащимися во время занятий в учреждениях.

Кроме того, авторы добавили, что финансирование подобных кабинетов нужно будет осуществлять за счет федерального бюджета.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Президент РФ считает, что особенно это касается сельских школ, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством. Однако он уточнил, что в этом вопросе нужно быть аккуратными, поскольку школьники и так перегружены.



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